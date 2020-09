L’agente di Insigne: “È giù di morale. Starà fuori 20-25 giorni”

Ospite a Radio Marte, l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato dell’infortunio del suo assistito: “L’ho sentito e ovviamente era abbastanza giù di morale. Ha sentito tirare, quindi penso abbia uno stiramento e che per 20-25 giorni debba stare a riposo. Non ci voleva, anche perché ora c’è la Juventus. Domani svolgerà esami strumentali e si vedrà l’entità dell’infortunio. Ci auguriamo tutti che sia un piccolo stiramento o una contrattura. Riesce a camminare, ma ogni tanto sente dolore e ha un po’ di fastidio. Ero spaventato anche io da quello che ho visto in televisione e dalla sua faccia. Avrebbe voluto giocare contro la Juventus e in Nazionale”.

Foto: Twitter Napoli