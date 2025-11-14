L’agente di Insigne conferma: “Per caratteristiche piace alla Lazio. Vediamo cosa succede”

14/11/2025 | 19:35:36

Lorenzo Insigne e la Lazio, una storia nata a sorpresa lo scorso 4 luglio e che abbiamo rinfrescato diverse volte negli ultimi mesi. Dobbiamo aspettare che tutto vada fino in fondo, ci sono alcuni aspetti da chiarire ma i contatti stanno andando avanti da tempo. Oggi il suo agente Andrea D’Amico ha parlato a Kiss Kiss: “Insigne? Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano. Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.

Foto: Instagram SSC Napoli