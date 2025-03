L’agente di Immobile: “Ritorno in Nazionale? Spazio ai giovani”

Ospite della Palermo Football Conference, l’agente – tra gli altri – di Ciro Immobile,Marco Sommella, ha così parlato del suo assistito e della sua esperienza in Turchia: “L’esperienza in Turchia prosegue, alla Lazio era arrivato a fine corsa e voleva fare un’esperienza di vita diversa. Fortunatamente è capitato un campionato vero e alla sua età avere anche un incremento di ingaggio non è male. Era partito a bomba, segnando tanto e con una Supercoppa vinta. Oggi hanno qualche problemino, ma nel calcio è fisiologico avere dei saliscendi”.

Sul ritorno in Nazionale: “Non penso, bisogna essere realisti e lasciare spazio ai giovani. Gli resterà per sempre la vittoria dell’Europeo. L’unico cruccio è che sia stato particolare per via del Covid, ma vincere quel trofeo dopo tanti anni, da protagonista… Deve essere contento”.

Foto: twitter besiktas 2