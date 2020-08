L’agente di Immobile: “Chi vuole Ciro deve parlare con Lotito. L’importante è aver raggiunto il record”

L’agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, ha parlato dell’attaccante della Lazio ai microfoni di Radio Marte. Questo quanto detto: “Scarpa d’oro per Immobile? In Italia l’hanno vinta solo in tre. Se pensi a tutti gli attaccanti italiani che ci hanno sempre invidiato da Paolo Rossi e Gigi Riva in poi e quanti di questi non l’hanno mai vinta… Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma attenzione non si deve dare tutto per scontato. Gattuso? Non facciamo chiacchiere da bar, siamo qui per esaltare il giocatore, bisogna dare merito a quello che ha fatto e che non deve essere dato per scontato. Non gli si riconosce mai abbastanza ma la forza di Immobile è stato fregarsene delle persone che hanno dato giudizi affrettati. Oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito che non è una persona con cui è proprio facile trattare. l mercato chiude il 5 ottobre e solo Dio sa cosa può succedere. La gratificazione è l’aver messo in fila dei mostri sacri quali Messi e Ronaldo. Negli ultimi anni le scarpe d’oro le hanno vinte solo loro più Lewandowski e Suarez. Fa nulla dover dividere il primato con Higuain, l’importante è l’aver raggiunto il record.”

Foto: twitter Lazio