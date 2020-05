L’agente di Ighalo: “Accordo vicino fra United e Shanghai Shenhua per la sua permanenza”

Ladi Salami, agente di Odion Ighalo, ha parlato a FootMercato del futuro del suo assistito. Infatti, l’attaccante nigeriano del Manchester United è di proprietà dello Shanghai Shenhua che, originariamente, lo aveva ceduto in prestito fino alla fine del prossimo mese. Tuttavia, in seguito ai ritardi causa dalla pandemia, le parti stanno lavorando per prolungare l’accordo: “Sta molto bene a Manchester ed è vicino a un accordo. Le trattative con i cinesi sono in corso e stanno andando bene. Dall’altra parte, considerate le ultime restrizioni in Cina, è quasi impossibile offrire certe cifre.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Manchester United FC