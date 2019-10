L’agente di Hallfredsson all’Olimpico: la Roma valuta

L’emergenza infortuni porta la Roma a valutare il mercato degli svincolati per il centrocampo. Non ci sono troppi nomi attendibili, soprattutto bisogna fare i conti con il periodo di inattività per molti tra gli eventuali papabili giallorossi. Un nome che la Roma sta valutando è Emil Hallfredsson, 35 anni e nell’ultima stagione prima Frosinone e poi a Udine, con alle spalle una lunga esperienza in Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport alle 18:00, con tanto di foto, all’Olimpico è presente Alessandro Beltrami per assistere a Roma-Borussia Gladbach e per un possibile approfondimento legato al suo assistito.

Foto: zimbio