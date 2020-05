L’agente di Hakimi: “Prima o poi giocherà nel Real. Solo Alexander-Arnold è meglio di lui”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato del futuro del terzino del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid, a El Partido de la Una di Onda Madrid: “Quello che mi dicono costantemente è che Achraf è tra quei giocatori che aveva bisogno di crescere prima di tornare al Real. Achraf ha dovuto compete con Carvajal, un campione del mondo. Per questo hanno ritenuto che la cosa migliore che potesse accadere a lui fosse andare in prestito e fare esperienza. Quest’anno ha fatto partite straordinarie. L’idea è di riportarlo a Madrid alla fine del prestito. Ciò che non vogliamo è allontanarci troppo dai loro radar. Raggiungeremo un accordo per qualsiasi soluzione, ma la nostra idea è di farlo giocare lì un giorno. I numeri dicono che Alexander-Arnold ha meno goal e più assist di Achraf. L’influenza di Achraf sulle partite del Dortmund è paragonabile solo a quella di Arnold. Gli altri non hanno i numeri per competere con lui. È uno dei migliori giovani del mondo.”

