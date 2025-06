L’agente di Gyokeres: “Lo Sporting aveva promesso di lasciarlo andare per 70 milioni”

13/06/2025 | 22:30:23

Viktor Gyokeres si candida a essere una delle storie più calde dell’estate. Come vi abbiamo raccontato, il centravanti dello Sporting Lisbona ha attirato l’attenzione di molti top club europei a suon di gol. E dopo le parole del presidente del club portoghese e la replica del calciatore, arrivano anche le parole dell’agente, Hasan Cetinkaya, che come riportato dal quotidiano A Bola, ha detto ad Aftonbladet: “Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro”.

Ricordiamo che Varandas aveva dichiarato: “Ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me. Posso garantire una cosa: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel’ho mai promesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrà che peggiorare”.

