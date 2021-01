L’agente di Gomez: “Certi amori non finiscono. Le firme stasera o domani”

Intercettato all’aeroporto di Bergamo, anche il procuratore del Papu, Giuseppe Riso, ha parlato della partenza del ormai ex capitano atalantino da Bergamo: “E’ una operazione diversa, è una operazione dove ci sono di mezzo i sentimenti, e va oltre gli aspetti economici e le solite operazioni. C’è una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu e Gomez che ama l’Atalanta e la famiglia Percassi. Però, è andata così lui è contento e tutti sono contenti. Questi sono amori che non finiscono mai. Addio o arrivederci a Bergamo?Vediamo, certi amori non finiscono. Le firme? Stasera o domani, adesso vediamo”.

Foto: Instagram Gomez