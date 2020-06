L’agente di Gervinho: “Il Benevento? Zero contatti, abbiamo una priorità”

Pino Calabria, agente di Gervinho, ha voluto commentare alcune voci relative a contatti o addirittura a presunti accordi per il trasferimento del suo assistito al Benevento. Queste le dichiarazioni in esclusiva rilasciate al nostro sito: “Non abbiamo avuto alcun tipo di contatto con il Benevento, leggo di accordi o cose del genere e casco dalle nuvole. Hanno parlato i club? Nulla escludo, ma in ogni caso poi qualsiasi cosa dovrebbe passare attraverso noi. Oggi Gervinho ha una sola priorità, chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Parma. Poi ci sarà tempo e modo di pensare al futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Parma