L’agente di Foyth: “Non penso resterà al Tottenham, i piani del club sono cambiati”

Intervistato da TalkSPORT, Claudio Curti, agente Juan Foyth, difensore argentino del Tottenham ha parlato del futuro del suo assistito, che viene accostato al Barcellona: “Resta agli Spurs? Per quello che è successo negli ultimi tempi non la pensiamo così. Abbiamo ancora un colloquio in sospeso con il Tottenham per chiarire il futuro. Non giudichiamo le decisioni dell’allenatore e non siamo coinvolti nel suo lavoro, ma ciò che è chiaro è che il progetto del club con Juan è cambiato.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Tottenham Hotspurs FC