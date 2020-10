Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha parlato a Sportitalia per spiegare il mancato passaggio dell’attaccante alla Juventus: “Non si è trovato accordo col Napoli per Milik e la Juve ha preso altro (Alvaro Morata, ndr). Se Edin è tranquillo? Non lo so, non lo sento da 10 giorni”.

Foto: Twitter Roma