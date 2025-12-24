L’agente di Dragusin: “Il Tottenham non vuole cederlo. Decideremo cosa fare, le offerte non mancano”

24/12/2025 | 12:21:54

L’agente di Dragusin Florin Manea ha parlato a Digisport del futuro del difensore: “La sua condizione è molto buona, l’ho visto in un’amichevole, ha giocato 90 minuti. Mi sembra più forte, più veloce, più elastico. Lui mi ha detto che è pronto. È stato convocato per la partita con il Liverpool, quindi sta bene. Ha bisogno di alcune partite. Non deve giocarle tutte, ma deve avere un certo numero di gare. Ci sono speculazioni, le valutiamo. Non abbiamo preso nessuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non è quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche una partenza. Forse per questo ci sono anche le speculazioni. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma ci penserò. Parlerò con lui e vedremo quale decisione prendere. Per il momento non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Ci sarebbero offerte, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo. Allora l’Italia è la soluzione migliore, andrebbe in un grande club. Non ho parlato con Chivu, l’ho chiamato solo per congratularmi. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di avere più partite fino all’estate, lo annunceremo e magari mi chiamerà anche Chivu”.

Foto: Instagram Tottenham