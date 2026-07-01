L’agente di Di Gregorio: “Attaccanti impresentabili, ma la colpa per la Juve è sua. Capiremo le opportunità di mercato”

01/07/2026 | 22:57:22

Carlo Alberto Belloni, agente di Di Gregorio non risparmia un attacco alla Juventus: “Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza – attacca Carlo Alberto Belloni dalla pagina della CA Sport Management -. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti: Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero – prosegue -. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare”.

Foto: insta di gregorio