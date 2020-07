L’agente di De Bruyne: “Vuole solo il City. Le voci di addio? Sono delle falsità”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sporza, Patrick De Koster, agente di Kevin De Bruyne, ha parlato del futuro del suo assistito che vuole restare al Manchester City: “Ha un contratto con il City, Kevin vuole restare a Manchester. In un città dove si trova bene, è in una squadra di vertice ed è apprezzato da tutti. L’interesse di altre squadre c’è sempre, ma lui non ha mai pensato a un addio. Gli articoli che scrivono su di lui sono al 90% delle stronzate”.

Foto: sito Man City