L’agente di Celik: “Non abbiamo accordi con altri club, priorità alla Roma”

21/02/2026 | 09:45:03

Fazil Ozdemir, agente di Celio, ha voluto fare chiarezza con una nota sul futuro del suo assistito in scadenza di contratto con la Roma e seguito, tra gli altri club, anche dalla Juventus.“Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club. Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso”.

foto sito roma