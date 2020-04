L’agente di Callejon: “Rinnovo? Per ora niente di nuovo, siamo in stand by”

Garcia Quillon, agente dell’esterno spagnolo del Napoli, Josè Callejon, ha parlato del futuro del suo assistito, in scadenza con il club partenopeo: “Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. – ha dichiarato a Radio Kiss Kiss – Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni.”

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli