L’agente di Calhanoglu spegne qualsiasi voce: “Resterà all’Inter”

22/07/2025 | 17:03:40

Nel pieno delle voci di mercato che nelle ultime settimane lo accostavano con insistenza al Galatasaray e successivamente al Fenerbahce di José Mourinho, arriva una netta presa di posizione da parte dell’agente di Hakan Çalhanoğlu. Gordon Stipic, procuratore del centrocampista nerazzurro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TRT Spor in cui ha chiarito senza giri di parole il futuro del suo assistito: “Non ci sono stati colloqui con le squadre turche. Hakan giocherà nell’Inter il prossimo anno”. Un messaggio inequivocabile, che di fatto chiude ogni spiraglio di un possibile ritorno in patria del regista turco, reduce da una stagione di altissimo livello alla corte dell’ormai ex tecnico Simone Inzaghi. “Secondo le informazioni in mio possesso – ha aggiunto Stipic – il Galatasaray ha altri piani. Ognuno sogna di vestire la maglia della squadra del cuore, ma lui è felice in nerazzurro”. Il procuratore ha poi spiegato che, al rientro dalle vacanze, ci sarà modo di approfondire alcune riflessioni con il club: “Ci saranno colloqui, ma solo per analizzare la situazione dal punto di vista professionale”.

Foto: Instagram Inter