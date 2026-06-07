L’agente di Calhanoglu: “Accordo di massima con il Fenerbahce se Safi dovesse vincere le elezioni”

07/06/2026 | 12:25:02

L’agente di Hakan Calhanoglu Gordon Stipic, ha parlato ai microfoni del giornalista turco Yagiz Sabuncoglu. Queste le sue parole sulle voci che accostano Calhanoglu al Fenerbahce:

“Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l’ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si sono sempre basate su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo affrontato molti argomenti e parlato di alcuni giocatori, in particolare di uno. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, avremo raggiunto un accordo di massima riguardo al mio giocatore più importante”.

Foto: Instagram Inter