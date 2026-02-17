L’agente di Bove: “Il sogno è tornare in Nazionale. Al Napoli è sempre piaciuto, ha avuto altre offerte”

17/02/2026 | 14:10:55

L’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha concesso un’intervista a Fanpage tornando sul ritorno in campo del centrocampista: “È stato un momento molto particolare, toccante. Però se lo meritava. L’ha voluto fortemente, contro tutto e tutti, si è impegnato, ha lavorato duramente. È stato il suo giorno e doveva essere solo il suo giorno, di nessun altro. La Fiorentina e i fiorentini sono stati spettacolari. Parlo sia del pubblico sia della dirigenza dell’epoca e del presidente Commisso: una vicinanza impressionante. Anche i tifosi della Roma spettacolari. Lo hanno amato e lo amano tuttora. Tornare a vestire la maglia della Nazionale è il suo sogno. Sarebbe falso dire il contrario. Però oggi i regolamenti non lo permettono. Rispettiamo tutto e continuiamo a sperare che qualcosa possa cambiare. Lui deve tornare a essere il giocatore importante che è stato. Considerando che in quel periodo in cui è stato male era in preallarme per la Nazionale maggiore. Il Watford ci è piaciuto molto perché mi avevano chiamato già ad agosto, quando era tutto in alto mare. Mi stupì quella cosa. era ancora presto ma loro si informarono. Al Napoli è sempre piaciuto prima di quell’evento drammatico. Ma ormai si andava per il riscatto definitivo da parte della Fiorentina. Sono arrivate offerte importanti dalla MLS e da altri club europei, ma abbiamo lasciato la scelta a lui anche perché un insieme di casualità ci ha convinto”.

foto x watford