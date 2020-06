L’agente di Borja Valero: “Rimarrà fino alla fine dell’Europa League, poi vedremo”

Alejandro Caman, agente di Borja Valero, intervistato da FCInterNews.it, ha parlato del futuro del suo assistito: “Se vuole restare? Io credo che tutto il mondo voglia farlo. Borja è molto felice con Conte. Per la rosa di elevato livello dei nerazzurri, ha lavorato incessantemente, dando tutto sé stesso. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno, adesso sicuramente rimarrà sino alla fine dell’Europa League. Poi quando l’intesa sarà scaduta, se i nerazzurri vorranno, ci siederemo e parleremo di rinnovo. Qualora invece non volessero, si vedrà. In ogni caso i rapporti con l’Inter sono ottimi. Restiamo quindi a disposizione”.

Foto: profilo Twitter personale Borja Valero