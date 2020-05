L’agente di Bernardeschi: “E’ contento alla Juventus, vuole restare”

Sempre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’agente Beppe Bozzo ha parlato anche di Federico Bernardeschi, suo assistito che molti rumors danno prossimo ad un addio alla Juventus: “Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC