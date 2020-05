L’agente di Adryelson conferma: “Piace alla Lazio, ne stiamo parlando”

Per rinforzare la fascia destra, la Lazio sta pensando a Adryelson, giovane difensore brasiliano dello Sport Recife. A confermarlo, l’agente dello stesso calciatore: “Sì, c’è una conversazione in atto, ma niente di ufficiale. – ha detto a Diario Pernambuco – Sappiamo che Adryelson è nei radar di molti club: è giovane, fa parte della nazionale. La Lazio è una di quelle società che mostra un certe interesse a conoscere la situazione. Magari tra poco, appena finita questa pandemia, qualcosa di ufficiale potrebbe esserci”. Contratto in scadenza nel 2021, viene valutato intorno ai 10 milioni di Euro.

Foto: UOL