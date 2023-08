L’agente Damiani su Cajuste: “Centrocampista completo. In Italia dovrà adattarsi in fretta”

L’agente Oscar Damiani, profondo conoscitore del calcio francese, dalle colonne de Il Mattino parla così del nuovo arrivato in casa Napoli, Jens Cajuste: “È un centrocampista completo. È forte fisicamente e gli piace buttarsi dentro. Ma d’altra parte in Francia i centrocampisti devono essere tutti così: se vai piano finisci per non giocare”. Damiani continua così: “La Serie A è più tattica, mentre la Ligue 1 è più frenetica e più fisica. In Italia dovrà adattarsi in fretta e fare attenzione. Ma sono sicuro che Garcia sappia già su cosa spingere maggiormente”.

Foto: Instagram Cajuste