Lage (tecnico Benfica) prima del match contro l’Auckland: “Serve concentrazione, solo così possiamo fare risultato”

20/06/2025 | 14:00:49

Alla vigilia del match contro l’Auckland City, Bruno Lage ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla preparazione del Benfica per la seconda partita del Gruppo C del Mondiale per Club 2025. Il tecnico lusitano ha sottolineato l’importanza di affrontare l’incontro con la giusta mentalità e rispetto per l’avversario “Comprendiamo l’importanza del risultato, ma tutto inizia con il rispetto per l’avversario. Dobbiamo concentrarci su una prestazione eccellente, poiché solo così possiamo ottenere un risultato più sostanzioso”, ha dichiarato Lage durante la conferenza stampa tenutasi a Orlando. Il Benfica arriva a questa partita dopo un pareggio 2-2 contro il Boca Juniors, dove ha mostrato carattere nel recuperare da uno svantaggio di 2-0 grazie ai gol di Ángel Di María e Nicolás Otamendi. Lage ha anche menzionato la necessità di una vittoria convincente per rimanere in corsa per la qualificazione, considerando che la differenza reti potrebbe essere decisiva nel gruppo. Il tecnico ha confermato che Andrea Belotti è stato escluso dalla lista dei convocati per il match, a causa di una squalifica. Foto: Twitter uff Benfica