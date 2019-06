Lafont: “Sentivo che il mio percorso a Firenze era giunto alla fine. Sulle critiche…”

Il portiere Alban Lafont ha parlato a proposito del suo addio alla Fiorentina e del trasferimento in prestito al Nantes nel corso di un’intervista rilasciata a FirenzeViola.it. Ecco il contenuto delle sue principali dichiarazioni: “Sono stato davvero bene a Firenze ma sentivo che il mio percorso era giunto alla fine. E’ stata una scelta mia, avevo già deciso ben prima del termine della stagione. Le polemiche e le critiche a proposito di alcune mie prestazioni non mi hanno dato fastidio. Mi sono sempre allenato al massimo. Ringrazio la Fiorentina, tutti i miei compagni di squadra e i sostenitori. Dentro di me continuerò ad urlare ‘Forza viola’”.

Foto: Instagram ufficiale Fiorentina