Lafont: “Resto alla Fiorentina, non sono pentito della mia scelta”

Reduce da un primo anno alla Fiorentina con alti e bassi, Alban Lafont ha parlato a L’Equipe della sua prima stagione in Serie A. “C’è stato un periodo di adattamento, non è facile cambiare club e cultura. Ma voglio dimostrare quanto valgo il prossimo anno. Non sono deluso per questa mia prima stagione, ma sono molto esigente e devo dare il meglio. Fare il portiere qui è più difficile, c’è un livello più alto. Mi fanno lavorare sul posizionamento e sull’esplosività. Ci sono grandi aspettative su di me. Se sono pentito della mia scelta di andare alla Fiorentina? Mai, è un grande club che non merita il sedicesimo posto, faremo di tutto per tornare ad alti livelli. Se resto l’anno prossimo? Sì, non ci sono motivi per i quali io debba andare via”.

Foto Instagram Fiorentina