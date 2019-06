Prime parole da giocatore del Nantes per Alban Lafont. Il portiere, arrivato in prestito biennale dalla Fiorentina, si è presentato ai suoi nuovi tifosi tramite un post su Instagram: “Nuovi colori, nuova città, nuovi obiettivi! Grazie alla dirigenza e ai tifosi per l’accoglienza, non vedo l’ora di vedervi sui campi di calcio. FC Nantes, andiamo!”.

Foto Instagram Lafont