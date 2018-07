Lafont, l’enfant prodige che farà innamorare Firenze

Alban Lafont e la Fiorentina, una storia che vi abbiamo raccontato in esclusiva con dovizia di dettagli e particolari specialmente nell’arco dell’ultima giornata. Il baby prodigio è pronto a indossare la maglia viola. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato di prospettiva, ma anche e soprattutto per il presente. Lafont, nonostante la giovanissima età, è reduce da tre stagioni consecutive in Ligue 1 nelle quali è quasi sempre sceso in campo da titolare. Lafont nasce a Ouagadougou, in Burkina Faso, il 23 gennaio del 1999. Sin da subito inizia a rincorrere il pallone e ai tempi dell’infanzia giocava come attaccante, poi la svolta e la decisione di difendere i pali per impedire alla palla di finire in rete. Nel 2004 entra a far parte delle giovanili dell’Étoile Ouagadougou, dopo poco tempo e all’età di 9 anni si trasferisce in Francia e gioca nel Lattes. Durante quel periodo cresce sotto tutti i punti di vista e raggiunge un’altezza quasi fuori dalla norma per un ragazzino (193 cm). Il suo profilo e le prestazioni sfoderate in campo non possono passare inosservate e puntualmente il Tolosa gli punta gli occhi addosso restando letteralmente stregato. Dopo il primo anno nella formazione B, Lafont si affaccia in prima squadra e, a piccoli passi, ci rimane ritagliandosi il proprio spazio. Nell’ultima annata ha collezionato 44 presenze, per un totale di 3960 minuti, tra campionato e coppe. Complessivamente vanta oltre 100 partite giocate nel massimo torneo francese ed è già nel giro della Nazionale Under 19 dei Bleus. Ora nel suo futuro ci sarà la Fiorentina, dalla maglia biancoviola a quella soltanto viola di Firenze. Il Tolosa inizialmente chiedeva 12 milioni di euro più 4 di bonus, poi – come già raccontato – è sceso a 10 più bonus con percentuale sulla futura vendita, ma alla fine ha abbassato le pretese arrivando a una cifra tra i 7 e gli 8 milioni, non di più, probabilmente senza bonus. Si tratta soltanto di pochissimi dettagli, poi il classe 1999 potrà approdare in Italia e in Serie A. Lafont, l’enfant prodige che farà innamorare Firenze. A seguire un video con i migliori interventi di Lafont compiuti nell’ultima stagione in Ligue 1:

Foto: le10sport