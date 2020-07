Lafferty si presenta alla Reggina: “Felice di far parte della squadra. Obiettivo serie A”

Kyle Lafferty, si è presentato quest’oggi alla Reggina. Ecco le parole rilasciate dal nordirlandese in conferenza stampa: “Sono felice di far parte della squadra, ringrazio il presidente, l’obiettivo è la Serie A. Non mi fermerò mai in campo, solo in seguito ad un brutto infortunio. Barreto? Sì, lo sento ancora. Cerco di restare in contatto con i miei ex compagni. La Reggina è una grande squadra e merita la serie A”.

FOTO: Facebook Reggina