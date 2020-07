Lafferty, biennale con la Reggina: la foto della firma

Kyle Lafferty si è legato per due anni alla Reggina (ecco la foto della firma), ulteriore conferma delle ambizioni del club amaranto. Un attaccante dalle indubbie qualità, il ritorno in Italia dopo la proficua esperienza con il Palermo. Un’operazione che la Reggina ha voluto chiudere in tempi rapidi, importante e molto preciso il lavoro dell’intermediario Silvio Palumbo che ha permesso di arrivare a un’intesa senza troppe lungaggini. Lafferty è a Reggio da ieri sera, troverà Menez per una stagione che gli amaranto vogliono condurre da protagonisti.