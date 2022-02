Come riportato dall’Ansa, Basic, calciatore della Lazio, è stato rapinato nella giornata di oggi a Roma. I ladri, intorno alle 13:30, in zona Parioli, gli hanno puntato una pistola per poi portargli via il Rolex d’oro che aveva al polso. La Polizia è già al lavoro per identificare i rapinatori. Tanta paura per Basic.

FOTO: Profilo Instagram Basic