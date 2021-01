Ladri a casa di Icardi. Bottino di 400mila euro

Nuovo caso di cronaca in casa PSG. Come riportato da L’Equipe, l’ex Inter Mauro Icardi è stato derubato nella sua abitazione parigina Neuilly-sur-Seine nella giornata di ieri, sabato 30 gennaio. Il giocatore si trovava in trasferta con la squadra a Lorient ed è stato poi avvisato dai suoi domestici. Per i malviventi bottino ricco: sottratti gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400.000 euro.

In questi giorni era stata “visitata” anche l’abitazione del compagno di Icardi, Sergio Rico.

Caso analogo anche alla Juventus, che ha visto vittima mercoledì scorso, il centrocampista McKennie.

Foto: Twitter uff. PSG