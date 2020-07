L’addio di Romulo al Brescia: “Porterò con me il calore e l’affetto della città”

Romulo non ha rinnovato il suo contratto con il Brescia, il calciatore ha affidato ad Instagram il messaggio d’addio alla squadra, alla città e ai tifosi.

“Ho preferito aspettare qualche giorno prima di comunicare i miei pensieri, perché in questi momenti la delusione può prendere il sopravvento e si rischia di seguire l’istinto in maniera frettolosa piuttosto che la ragione. Volevo ringraziare i tifosi, tutti i miei compagni di squadra e soprattutto tutto il popolo Bresciano che fin dal primo giorno mi ha voluto bene e mi ha fatto sentire a casa.

Purtroppo nel calcio, come nella vita, spesso dobbiamo affrontare decisioni difficili e, per motivi personali, ho deciso di non prolungare la mia avventura a Brescia. È necessario, a volte, agire con razionalità piuttosto che col cuore.

Mi dispiace per come è finita questa nostra storia insieme, ma ci tenevo a dirvi che porterò sempre con me il calore e l’affetto di tutta Brescia.”

Foto: Zimbio