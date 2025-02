L’addio di Mourinho a Pinto da Costa: “Il Presidente, il mio Presidente”

Anche José Mourinho si unisce ai tanti personaggi nel mondo del calcio che stanno rendendo omaggio a Jorge Pinto Da Costa, ex Presidente del Porto che si è spento oggi all’età di 87 anni. Insieme a Da Costa, il tecnico di Setubal è arrivato a toccare la vetta più alta d’Europa con i Dragoes nel 2004, in Champions League. Ecco il ricordo che Mou gli ha dedicato in un post toccante su Instagram: “Mourinho sei stato l’allenatore che mi ha dato più gioia”, sono le parole che mi hai detto tu, Presidente. Le mie invece sono state: “E’ stato un grande onore aver fatto parte della tua storia, e ti ringrazierò sempre per la tua fiducia e l’influenza che hai avuto sulla mia carriera”. Così ci siamo salutati quando in passato ci siamo incontrati nella sua amata città. Il sorriso del primo giorno, la gioia dell’ultima volta che siamo stati insieme. IL PRESIDENTE, il mio PRESIDENTE”.

Foto: Instagram Mourinho