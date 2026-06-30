L’addio di Goncalo Ramos al PSG: “Lascio una parte del mio cuore in questo club”

30/06/2026 | 17:24:49

Il nuovo attaccante del Milan Goncalo Ramos, ha voluto salutare in un post su Instagram il PSG. Queste le sue parole:

“Oggi uno dei capitoli più importanti della mia carriera giunge al termine. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore.

Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo conquistato due titoli di Champions League, oltre a diversi altri trofei, e abbiamo vissuto momenti che resteranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura.

Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ciascuno dei nostri successi.

Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre una casa per me e conserverò per sempre l’orgoglio di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia.

Grazie di tutto.

Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia”.

Foto: sito Milan