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L’addio di Goncalo Ramos al PSG: “Lascio una parte del mio cuore in questo club”

30/06/2026 | 17:24:49

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Il nuovo attaccante del Milan Goncalo Ramos, ha voluto salutare in un post su Instagram il PSG. Queste le sue parole:
“Oggi uno dei capitoli più importanti della mia carriera giunge al termine. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore.
Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo conquistato due titoli di Champions League, oltre a diversi altri trofei, e abbiamo vissuto momenti che resteranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura.
Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ciascuno dei nostri successi.
Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre una casa per me e conserverò per sempre l’orgoglio di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia.
Grazie di tutto.
Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia”.
Foto: sito Milan