L’addetto agli arbitri della Lazio: “L’errore sul gol di Acerbi è stato in buona fede”

Marco Gabriele, addetto agli arbitri della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel della polemica relativa al fuorigioco di Acerbi in occasione del gol segnato dal difensore contro lo Spezia: “È importante che si conoscano le regole che spesso vengono distorte o interpretate in maniera sbagliata. Rispetto a quanto accaduto a La Spezia, basta riprendere il protocollo Var. Ogni segnatura di una rete dev’essere controllata. C’è una tecnologia che la federazione ha scelto su questa tipologia di rivelazione, che traccia due linee, una blu e una rossa, per rilevare la presenza di eventuali giocatori in fuorigioco. Delle due l’una: o non è stata tracciata oppure è stata tracciata ed è stata fatta un’interpretazione sbagliata. Se è stato commesso un errore, fa parte dei tanti errori che sono capitati anche con l’utilizzo della Var. Faccio riferimento al gol annullato ad Immobile nel caso di Lazio – Venezia, o alla gomitata di Ibanez durante il derby, si vede che chiaramente colpisce sul volto volontariamente Milinkovic. La Lazio ha scelto una linea, che è quella di non protestare. Se la decisione è stata sbagliata accettiamo anche quella.

Sospensione Pairetto e Nasca? È la dimostrazione che è stato fatto un errore. Si considera sempre il portiere come ultimo difendente, in questo caso il portiere si trova più avanti di due o tre difendenti poiché in uscita, Nasca potrebbe aver correttamente messo la linea sull’ultimo difendente, ma vedendo Acerbi sopra la riga dell’off-side ha considerato il gol regolare. Si tratta comunque di un errore in buona fede“.

Foto: Twitter Lazio