L’Accademia linguistica dell’Uruguay difende Cavani: “Grave ingiustizia e dimostrazione di ignoranza della Federcalcio inglese”

L’Accademia della lingua spagnola in Uruguay si è scagliata contro la FA per la squalifica di tre turni, più multa di 110 mila euro data a Edinson Cavani, reo di aver risposto con un “Gracias negrito!” a un amico in una Instagram Story.

L’Accademia linguistica dell’Uruguay è venuta in soccorso del Matador, sottolineando: “Qui la parola ‘negro’ e il suo diminuitivo ‘negrito’ così come gordo (grasso) e il suo diminutivo gordito, o come flaco (magro.) sono comunemente usati come scherzosi o in segno d’affetto tra amici. Nello spagnolo che si parla in Uruguay, ad esempio, ci si chiama così tra padre e figlio, o tra amici, ed è normale sentire parole come gordito, negro, negrito… E non sono necessariamente riferite a una persona che è grassa o con la pelle scura.

La Federcalcio inglese ha commesso una grave ingiustizia ad un atleta uruguayano di altissimo livello internazionale e ha messo a nudo la propria ignoranza a riguardo degli usi della lingua ed in particolare dello spagnolo, senza tener conto di tutte le sue sfumature linguistiche e del contesto”.

