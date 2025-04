Lacazette: “Fonseca vuole vedere una famiglia in campo”

Dopo il successo contro l’Auxerre, il capitano del Lione Alexandre Lacazette ha commentato: “Mi dispiace aver sbagliato le due occasioni nel primo tempo perché avremmo potuto disputare una partita più tranquilla. Grazie ai miei compagni di squadra, i media non parleranno più male di me, quindi sono felice. Abbiamo vinto, ogni volta che abbiamo avuto l’opportunità di tornare in testa al campionato, stasera l’abbiamo persa, ci siamo riusciti, complimenti alla squadra e questo è positivo per la fine del campionato.

L’attaccante francese è poi tornato sull’episodio del gol di Cherki contro il Manchester United arrivato all’ultimo minuto: “L’allenatore insiste molto su questo. Non so se sia stato il gol di Rayan all’ultimo minuto, perché ha sicuramente fatto bene, ma è stato soprattutto l’allenatore a insistere perché fossimo una squadra unita, una famiglia in campo e che si vedesse anche all’esterno. Quindi, se lo dici tu, è bello”.

Foto: sito Lione