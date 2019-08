Lacazette-Aubameyang e l’Arsenal piega il Burnley. Brilla Ceballos

Si è appena concluso il primo match odierno, valido per la seconda giornata di Premier League, e l’Arsenal piega per 2-1 il Burnley. Apre le marcature Lacazette su assist di Dani Ceballos, Barnes pareggia i conti poco prima dell’intervallo, ma nella ripresa ancora Ceballos, in gran spolvero, serve l’assist vincente per Aubameyang. La formazione di Emery sale al primo posto, a punteggio pieno, mentre il Burnley resta a quota 3.

Foto: Arsenal Twitter