Labrune (pres. LFP): “Pogba al Monaco? Grande notizia per il calcio francese. Lotterà per la Nazionale”

24/06/2025 | 17:20:38

Paul Pogba riparte dal Monaco. Un trasferimento che entusiasma non solo allenatori e compagni di squadra, ma anche i vertici del calcio francese. Intervistato da L’Équipe, Vincent Labrune, presidente della Ligue de Football Professionnel (LFP), ne ha così parlato: “Una grande notizia sotto molti punti di vista. Prima di tutto è una bella notizia per lui, dopo anni difficili. Ho avuto modo di parlargli lo scorso anno e ho conosciuto un uomo combattivo, determinato a lottare per partecipare ai Mondiali del 2026”, ha dichiarato l’ex presidente dell’OM. “Sono felice che questa opportunità gli venga data. E poi per il Monaco: Pogba rappresenta un rinforzo di prim’ordine, soprattutto in vista delle sfide in Champions League”.

Infine: “Il nostro campionato beneficerà non solo del suo talento e del suo carisma, ma anche della sua risonanza internazionale”, ha sottolineato. “Da diverse stagioni puntiamo su questo tipo di profili, e non c’è dubbio che l’arrivo di un campione del mondo del suo calibro sarà un grande contributo”.

Foto: Instagram Pogba