LABOJKO, UN JOLLY POLACCO NEL CENTROCAMPO DEL BRESCIA

Nonostante l’amara retrocessione dello scorso anno, il Brescia pensa anche al futuro e negli scorsi giorni ha chiuso per l’arrivo di Jakub Łabojko, centrocampista polacco classe ’97 arrivato dallo Slak Wroclaw, club di Ekstraklasa, la massima serie in Polonia. Nato a Tarnowskie Góry il 3 ottobre del 1997, in patria ha già accumulato oltre 2500 minuti, e arriva nel club di Cellino per provare a rimpiazzare Sandro Tonali, ceduto nelle ultime settimane al Milan. Dopo le giovanili, con l’esperienze passate tra Piast Gliwice e il Ruch Radzionkow, arriva nel 2017 al Częstochowa dove gioca 45 gare segnando anche tre gol. Dopo il passaggio allo Slak Wroclaw, dove si mette in mostra con altrettanti gol ecco la sua nuova avventura in Lombardia per provare a sfondare nel calcio italiano, il suo primo vero passo fuori dai confini nazionali. Centrocampista centrale, questo il suo ruolo naturale, è stato spesso provato da mediano come potremo vedere – quasi sicuramente – anche al Rigamonti. Alto 179cm, bravo nei passaggi lunghi a servire i compagni di squadra ha buone qualità per prendersi le chiavi del centrocampo bresciano.

Foto: twitter Brescia