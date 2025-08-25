Ufficiale: Labeau Lascary è un nuovo giocatore dell’Angers

25/08/2025 | 13:20:55

“L’Angers SCO è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Rémy Labeau Lascary, arrivato in prestito dall’RC Lens. Rémy Labeau Lascary è nato in Guadalupa il 3 marzo 2003. È lì che cresce e muove i primi passi nel calcio, vestendo le maglie dei club guadalupensi Étoile Filante e Unité Sainte-Rosienne, prima di approdare allo Stade Lamentinois. Nel 2018, a 15 anni, lascia la Guadalupa per raggiungere il RC Lens. Con il club del Nord prosegue il suo percorso formativo. A 17 anni entra a far parte della categoria U19 dei Sang & Or. Dal 2021 disputa la maggior parte delle partite con la squadra riserve in National 2, segnando 4 gol in 25 incontri. Nella stagione successiva realizza un’annata importante, con 11 gol in 16 partite con la riserva (in quel momento in National 3). Prestazioni di rilievo che gli aprono le porte del professionismo: il 29 dicembre 2022 debutta in Ligue 1, e poche settimane dopo firma il suo primo contratto da professionista. Nel corso della stagione 2022-2023 prende parte a dieci partite di Ligue 1 e a due di Coupe de France. L’anno successivo viene ceduto in prestito in Ligue 2, allo Stade Lavallois, per acquisire maggiore tempo di gioco. In Mayenne vive la sua prima stagione completa tra i professionisti: in 35 partite di campionato realizza 4 gol e 4 assist, a cui si aggiunge un assist in quattro incontri di Coupe de France. Rientrato al Nord, Rémy Labeau Lascary trova spazio nella rotazione del Lens e disputa 14 partite di Ligue 1 McDonald’s, segnando i suoi primi due gol con il club che lo ha formato. Purtroppo un infortunio ne frena la crescita, impedendogli di accumulare più minuti nella stagione passata. Ad Angers, Rémy metterà al servizio della squadra tutte le sue qualità sotto porta per aiutare i nostri Noir & Blanc a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il Club desidera dare a Rémy il benvenuto all’Angers SCO e gli augura una stagione eccellente con i nostri colori!”.

Foto: X Angers