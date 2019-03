La prima di Younes e il ritorno di Mertens: l’Udinese cade 4-2

Torna alla vittoria in campionato il Napoli e lo fa nel migliore dei modi. La squadra di Carlo Ancelotti si è imposta per 4-2 sull’Udinese di Nicola. Gara che sembra essere una semplice formalità dopo i due gol messi a segno da Younes e Callejon in meno di mezzora. I friulani hanno però una reazione d’orgoglio e prima dell’intervallo pareggiano con Lasagna e Fofana. Nella ripresa il Napoli cala i pezzi da 90 e Milik e Mertens chiudo la gara sul definitivo 4-2.

Foto: Twitter ufficiale Napoli

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus 2-0 (Sturaro, Pandev)

15.00 Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic – Meggiorini)

15.00 Lazio-Parma 4-1 (Marusic, Luis Alberto 2, Lulic – Sprocati)

15.00 Empoli-Frosinone 2-1 (Caputo rig., Pajac – Valzania)

18.00 Napoli-Udinese 4-2 (Younes, Callejon, Milik, Mertens – Lasagna, Fofana)

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 60; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Atalanta, Lazio** 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma, Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli, Udinese** 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo* 11.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno