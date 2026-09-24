La vita di Edoardo Bove diventa un film: arriva “In un battito”

24/09/2026 | 18:55:35

La vita di Edoardo Bove diventa un film. È infatti in uscita il documentario “In un battito”, diretto da Giovanni Troilo. La pellicola – prodotta da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema – racconta la storia del centrocampista ora al Watford, colpito durante Fiorentina-Inter da un arresto cardiaco da cui si è ripreso ed è tornato a giocare. Questa l’anticipazione di 01distribution: “‘Chi sono, senza il calcio?’, è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe”.

foto insta bove