La vice-presidente del West Ham: “Tutti i club vogliono riprendere il campionato”

Karrem Brady, vice-presidente del West Ham, ha parlato ai microfoni del Sun dopo la riunione odierna con gli altri club di Premier League: “Ogni club ha fatto sapere agli altri la propria volontà di riprendere la stagione. Qualsiasi compromesso dovrà essere equo, bisognerà rispettare l’integrità del gioco. I giocatori e gli allenatori devono essere i principali decisori per quanto riguarda i protocolli, visto che sono i protagonisti e vanno in campo a rischiare. Per i protocolli c’è ancora tanta strada da fare prima di poter giocare”.

Foto: The Sun