La Vibonese ufficializza il ritorno di Orlandi in panchina

Nevio Orlandi è il sostituto di D’Agostino sulla panchina della Vibonese. Lo ha reso noto il club calabrese con un comunicato, si tratta di un ritorno. D’Agostino ha avuto un profitto insufficiente figlio di un mercato non all’altezza. La Vibonese aveva incontrato anche Zauri, come raccontato ieri, ma alla fine ha optato per il ritorno di Orlandi.

FOTO: Facebook Vibonese