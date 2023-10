La Verità fa retromarcia su Barella: “Chiediamo scusa, su di lui ci siamo sbagliati”

Nel giro di 24 ore Nicolò Barella entra ed esce dalle voci sul caso scommesse. Il giocatore dell’Inter, tirato in ballo dalla talpa di Fabrizio Corona, Maurizio Petra, non ha alcuna intenzione di lasciar perdere e ha già annunciato l’intenzione di andare per vie legali. La replica durissima dell’ex Cagliari deve aver convinto lo stesso Petra a fare una rapida e netta inversione di marcia sulla questione. Sulle pagine de La Verità, su cui aveva rilasciato la prima, incauta, intervista, ha corretto subito il tiro:

“Sul nome di Barella mi sono sbagliato. Antonio e Zaniolo parlano di altri giocatori. Voi non c’entrate nulla. Avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo, ma mi sono confuso perché in questi giorni è stato molto citato”.

Foto: Instagram Barella