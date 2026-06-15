La valanga svedese si abbatte sulla Tunisia strapazzata 5-1. La Costa d’Avorio ringrazia Diallo al 90’, 1-0 contro l’Ecuador

15/06/2026 | 09:43:30

Nel proprio esordio Mondiale, vincono Svezia e Costa d’Avorio. I ragazzi di Potter, ne fanno 5 alla Tunisia con le reti di: Isak, Ayari due volte, Gyokeres e Svanberg. Il gol di Rekik è solo un’illusione per l’undici africano. Mentre nella l’altro match della notte l’asse ex Seria A Singo–Diallo, regala al 90’ i tre punti alla Costa d’Avorio con il gol dell’ex Atalanta, che beffa nel finale l’Ecuador.

Foto: Instagram World Cup