La Uefa rivede il format della Champions 2024/25: saranno 8 partite per squadra anziché 10

Il 28 maggio a Parigi andrà in scena la finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, ma la Uefa guarda già al futuro. L’edizione 2024/25 della massima competizione europea per club, avrà un volto totalmente nuovo ovvero ci sarà una SuperChampions, che inizialmente doveva essere composta da 10 partite per squadra, ma la Uefa ha deciso di fare un passo indietro riducendola a 8. Tale decisione consentirebbe ai campionati nazionali di non perdere spazio, e manca solo l’ok del comitato esecutivo.

Per quanto riguarda le squadre partecipanti, ci saranno 36 club uniti in un girone unico, e le prime otto passeranno agli ottavi. Per quanto riguarda il ranking per accedere alla superchampions verrà tenuto in considerazione non il ranking storico ma quello relativo all’ultima stagione.

